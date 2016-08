Inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de junho, por e-mail. Taxa de inscrição custa R$ 200. Foram disponibilizadas 30 vagas.

Estão abertas as inscrições para o II Festival de Quadrilhas Juninas de Araripina, no Sertão de Pernambuco. Foram disponibilizadas 30 vagas para quadrilhas de todo o país.

Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de junho, por e-mail ou na sede da Secretaria da Juventude Cultura e Turismo. A taxa custa R$ 200. O festival acontece nos dias 17, 18 e 19 de junho.

Para realizar a inscrição é preciso enviar um e-mail, informando o interesse em participar do festival. Uma ficha de inscrição será enviada, junto com o regulamento do concurso. O documento deve ser devolvido devidamente preenchido e com anexo do comprovante de pagamento da taxa.

O diretor de cultura de Araripina, Gustavo Fonte, explica que a ideia de abrir vagas para todo o país é uma forma de incentivar a tradição no município. “A nossa cidade tinha antes 20 quadrilhas juninas. O tempo foi passando, a cultura foi acabando e hoje só temos quatro. A iniciativa de trazer quadrilhas juninas de outros estados para a nossa cidade é justamente para incentivar, porque aqui ainda é muito carente” disse.

Ainda de acordo com o diretor, a procura pelo festival é animadora. “Temos quadrilha de Recife, bem reconhecida, que nunca imaginamos que iriamos assistir e já fizeram a inscrição. Teremos a participação também de quadrilha junina até de Maceió. Isso nos deixa ainda mais motivados”, detalha Gustavo.

No segundo ano da edição, a expectativa para o evento é grande. “Temos uma estimativa de público de duas a três mil pessoas por noite. Ano passado tivemos uma média de 2.500. Como já é a segunda edição, as pessoas estão mais animadas porque já sabem como é o show de cultura e querem acompanhar”, enfativa Gustavo

Premiação

Oito jurados serão responsáveis pelas notas, sendo cinco apenas pelas quadrilhas juninas e três para os destaques. O primeiro lugar será premiado com R$ 3 mil, o segundo com R$ 2 mil e o terceiro com R$ 1 mil. Todas receberão troféus personalizados. “Vamos premiar também a melhor noiva, o melhor marcador e o melhor rei e rainha. Eles receberão R$ 200 mais troféu”, garante Fonte.

Apresentações

As apresentações acontecem nos dias 17, 18 e 19, às 19h, na sede da Aeda, em Araripina. A entrada é aberta ao público e gratuita.

Serviço

Secretaria da Juventude Cultura e Turismo

Endereço: Avenida Antônio de Barros Muniz – Nº 185

Horário: 8h às 14h

Fonte: http://g1.globo.com/pe/petrolina-regiao/noticia/2016/06