Ano passado, 2015, aconteceu uma seleção de municípios que ofertarão o curso de medicina, e o Governo Federal selecionou 22 cidades onde serão criados 22 novos cursos de medicina no Brasil.

Em Pernambuco, os municípios de Araripina, Arcoverde e Salgueiro (todos no Sertão do Estado) receberão as novas unidades de ensino do curso. desde que o Mais Médicos foi criado.

As regras estabelecidas neste edital selecionaram apenas municípios que apresentam uma relação de vagas em curso de medicina por 10 mil habitantes menor que 1,4, além do índice de médicos a cada mil habitantes menor que 2,7.

O MEC estabelece no edital que o município tenha mais de 70 mil habitantes, cinco leitos SUS para cada aluno, privilegiar no mínimo 100 leitos para o curso, três cursos de residência médica (o edital prevê um ano para que o município e a instituição ofertem a residência nas áreas exigidas pelo Ministério). Também, em uma situação limite, poderão ser utilizadas as estruturas de municípios circunvizinhos para compor o conjunto de critérios. Os municípios selecionados também devem estar a uma distância de pelo menos 75 Km de outro curso de medicina já existente.

De acordo com o ex – ministro da Saúde, na época da seleção, Arthur Chioro, a meta do governo é (era) que se chegue ao número de 600 mil médicos no Brasil até ano de 2026. Atualmente o país conta com cerca de 400 mil médicos.

Ainda de segundo o ex – ministro, os municípios serão chamados a aderir e se comprometer com as condições estabelecidas para a abertura desses cursos.