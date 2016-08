Nos anos 70 quando um agricultor adoecia tinha o apartamento do FUNRURAL hoje adoece agricultor adoece operário adoece dona de casa e não há quartos, não há médicos, não há remédios nem lençóis existem adoecer aos domingos e o pior dos filmes de terror quase sempre um plantonista prá atender uma legião de acidentados mulheres em parto e quanto o plantonista está na sua casa atendendo particulares e mesmo que você esteja internado

necessitando de uma cirurgia urgente, os anestesistas podem está em congresso são apenas dois, viajam os dois, na falta deles morreu meu irmão aos 51, e as ambulâncias estão com os acidentados de moto caso surja uma das mais velhas no final da noite ainda vai abastecer

você geme, o tempo passa, a morte vem e nos abraça, o tempo é tudo na emergência o tempo é longo na nossa espera por atendimento assim a mortalidade é alta por qualquer coisa uma simples pancada na cabeça um sangramento interno alguém pode morrer e quem vai pagar por isso tantas vidas já se foram tantas crianças senhoras, idosos imensidão de jovens o hospital não tem dinheiro o setor público se esconde o povo adormece o tempo passa e queira deus que ninguém adoeça até quem tem avião tem morrido por falta de estrutura, não há outro meio

Hospital filantrópico ou particular é dele que dependemos tem que haver investimentos prá nós ele é tudo que temos assim como a casa de saúde que sobrevive a duras penas sofrendo dos mesmos males até quando tem que haver atenção senão estaremos num Reality Show onde não existe vencedor apenas o terror muito maior que sexta-feira 13 e nós dentro dele nossos filhos todos, todos os fatos é vivemos a saúde do terror há muito tempo infelizmente.