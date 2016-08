Contrariando o velho discurso de que “palestras são chatas e entediantes”, Bráulio Bessa apresenta uma palestra/espetáculo perfeita para quebrar esse paradigma. A história inspiradora do matuto sonhador do interior do Ceará que, sem precisar abandonar o sertão, criou o maior movimento virtual de divulgação da cultura nordestina no planeta e se tornou um dos mais importantes empreendedores sociais do país.

Uma palestra repleta de elementos como poesia de cordel, causos da sabedoria popular, humor e, principalmente, a mais pura gaiatice cearense, tudo isso interligado à motivação, empreendedorismo e ao instinto batalhador e sonhador contido em cada um de nós. Nosso poeta e empreendedor mostra que sim: a cabeça é chata. A palestra, não!

Fonte: www.brauliobessa.com