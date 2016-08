Para driblar a crise: Concurso New Face 2016 promete destacar grandes marcas e promover a beleza dos homens e das mulheres araripinenses.

Os maiores especialistas de economia do mundo garantem que a crise é o momento que o fundamental é lidar com ela com habilidade e criatividade.

O mercado competitivo do mundo dos negócios, do menor ao maior possível não perdoa quem sempre faz o mesmo ou somente copia o que seus concorrentes fazem.

Na hora de inovar para sair da mesmice e atrair o maior número de consumidores em potencial, exige-se algo diferente e atrativo.

O Concurso NEW FACE edição 2016 vem com a missão de ser o elo entre marcas, produtos e consumidor, usando como ferramenta de impacto, algo que mais preocupa o público alvo feminino e masculino, dos mais jovens aos mais experientes, o que mais ganha destaque nas prioridades é sem dúvidas, sua aparência visual.

O Concurso NEW FACE edição 2016 acontece durante o mês de Maio, Junho e Julho.

MAIO

· Inscrição.

· Avaliação.

· 03 etapas eliminatórias.

JUNHO

· Ensaios fotos/vídeos.

· Grande Final durante o São João de Araripina 2016.

· Os grandes vencedores ganharão R$1,000,00 em prêmios.

· Os vencedores ganharão o título da Garota e do Garoto do Blog 2016 e book. Fotográfico profissional.

· Os 2º colocados ganharão R$500,00 em prêmios e book profissional.

JULHO

· Festa do patrocinador em local reservado.

INFORMAÇÕES:

(87) 99666 3830 (Whatsapp)

Fonte: http://newfaceararipina.blogspot.com.br