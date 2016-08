Rafaela Damasceno, funcionária da Softagon, araripinense, de Gergelim, distrito de Araripina, se destaca na arte 3D, fazendo modelagem na galeria de projetos, num grupo de estudos no facebook.

A talentosa “Rafa”, como é chamada na empresa em que trabalha, participa do grupo Universo Cinema 4D, com mais de 1.800 membros, e detalhe: a maioria são homens, e Rafaela se destaca no meio, com modelagem de objetos, cenas, espaços.

A estudante se inspira em coisas simples, como por exemplo, cenas de sua realidade, e mais especificamente de seu lugar de origem (Gergelim), que lhe remete ao saudosismo e consequentemente a valorização de nossa região, o que torna seu trabalho belo, com toda a simplicidade e humildade que ela tem.

Rafaela está sempre modelando, e diz que nos finais de semana, costuma praticar, sempre com um projeto de modelagem em mente e enviando para o grupo, onde debatem e trocam experiência, sempre se ajudando.

O grupo tem um site da rede de estudos, chamado Universo 4D, onde os trabalhos são enviados para o site e publicado. O último trabalho publicado no site foi uma modelagem do evento “ Vem pro boteco”, com modelagens de bares. Enquanto alguns membros modelaram bares sofisticados, Rafaela modelou um bar simples, uma releitura de um bar no distrito de Gergelim, cuja proprietária era uma tia sua. “ O Estudo Vem pro Boteco foi um ótimo desafio para mim, pois exigiu, além de modelar objetos de boteco, criar uma cena de interior que não só lembrasse o bar, mas que fosse um cena íntima da maioria das pessoas e isso para mim fez a modelagem ter mais sentido”, Diz Rafaela.

Conheça mais alguns trabalhos de Rafaela Damasceno e visite o site http://universoc4d.com.br/