O desafio está lançado! Em 25 de maio, amanhã, quarta – feira, será realizada a 22ª edição da competição mundial que promove a prática de atividades físicas em benefício da saúde e bem-estar: é o Dia do Desafio! Nele, o público de todas as idades se envolve em uma competição amigável entre os municípios do mesmo porte, participando de atividades variadas como caminhada, corrida, pedalada, dança ou atividades recreativas, para ver quem mobiliza a maior porcentagem de habitantes na luta contra a inatividade.

Em 2016, a ação recebeu mais três mil cidades inscritas, num total de 20 países. No Brasil, são 1.866 municípios, totalizando a adesão de 20 Estados. Ao redor da América Latina, países como México, Guatemala, Cuba e Venezuela também irão participar. Este ano, Pernambuco mobiliza o evento contando com 25 cidades do Estado enfrentando cidades do Brasil e outros países. A realização do evento é de responsabilidade das Prefeituras e as ações são desenvolvidas pelas Secretarias Municipais de Esporte, Educação e Saúde.

Esse ano, a cidade de Araripina está competindo com a cidade de Independencia, na Venezuela.

Participe, ganhe em saúde e ajude sua cidade a vencer! Vale caminhar, pedalar, alongar, correr, além dos jogos coletivos, como futebol, gincanas, vôlei, basquete e handebol. No grande dia, uma central telefônica estará funcionando, ininterruptamente, das 0h às 21h, através do número 0800 321 1688, captando os registros de pessoas, grupos, associações, empresas e escolas. As unidades do Sesc estarão a postos com uma programação especial em vários pontos das cidades, incentivando a mobilização da população e contabilizando os praticantes das atividades físicas e esportivas.

O resultado da competição sai em dois dias e ganha a cidade que conseguir o maior percentual de participação, em relação ao número de habitantes, em pelo menos 15 minutos, de uma atividade física ou esportiva. Entretanto, os grandes vencedores são os praticantes, que incluem em suas rotinas hábitos mais saudáveis, além da integração social. Desde 2013, o Dia do Desafio tornou-se uma das ações da campanha MOVE Brasil que pretende ampliar o número de praticantes de esportes e atividades físicas no país.

Veja a programação do Sesc Ler Araripina:

00h – Abertura do dia do Desafio com queima de fogos, atividades esportivas (desafio de futebol society e futsal), corrida e caminhada com o Grupo Ararirunning e Grupo Tentativa Bike;

05h – Acordab Araripina (ruas da cidade) – atividade física e alongamento em estabelecimento públicos e privados e comércio;

05:30h – ginástica laboral na Artesa;

06h às 07h – alongamento e caminhada com Grupo de Idosos Aconchego de Sertão e Lar Geriátrico

06;30 às 09h – o Desafio vai às empresas e instituições;

06h às 10h – o desafio vai às academias da cidade;

07h às 08h – atividade física apara a terceira idade (Secretaria Municipal de ação Social);

07:30 às 11:30 – o Desafio vai às escolas da cidade (sede e distritos);

08h às 09h – Recreação Esportiva (SESI e SENAI);

08h às 11:30h – ginástica laboral no comércio e nas indústrias e entidades sociais (ruas do comércio, pátio da feira);

10:30 h – ginástica recreativa, aulão de zumba (Sesc Ler);

13h às 17h – Desafio vai às escolas da sede e dos distritos;

15h às 16h – ginástica recreativa, jogos de salão, jogos populares (Sesc Ler);

15h às 16h – open de natação (Sesc Ler);

15h – ginástica laboral no comércio e entidades sociais (principais avenidas da cidade);

15h às 22h – o Desafio vai às academias da cidade;

16h – torneio de futsal (Escolinha de Futebol Sesc);

17h – ginástica recreativa, aulão de zumba (Sesc Ler);

17h às 18h – atividades físicas e alongamento (Hotel Pousada do Araripe);

19h às 20h – o Desafio vai às escolas da cidade (sede e distritos);

19h – alongamento na Novena de Maria (Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição);

19:30h às 20:30h – atividades físicas e alongamento (pátio da FACISA E FAFOPA);

20h – Arrastão do Dia do Desafio pelas ruas da cidade (da Igreja Matriz ao Sesc Ler);

20h – aulão de zumba (Sesc Ler);

20h às 21h – encerramento do Dia do Desafio. Apresentação do grupos de dança, apresentação infantil, artes marciais, quadrilhão junino arrasta pé e apresentação artística (secretaria Municipal de Turismo Cultura e Lazer).