Foi divulgada a programação do São João 2016 de Araripina Pernambuco, esse site buscou os valores que serão investidos no evento e encontramos apenas as publicações realizadas no Diário Oficial dos Municípios, que cita as atrações e o cnpj das contratadas:

Também localizamos duas publicações sobre o São João de Lagoa do Barro:

Não encontramos as outras atrações no Diário Oficial dos Municípios, buscamos por várias horas e por várias formas. Porém não encontramos nada referente.

Dando continuidade em nossa busca, pelos valores gastos no São João 2016, fomos ao site oficial da Prefeitura de Araripina e procuramos qualquer referência a publicação no Diário Oficial dos Municípios, ou qualquer edital ou contrato sobre o São João 2016, porém, nada foi publicado até às 09h de hoje.

Ampliamos nossa busca ao portal da transparência municipal, e algo muito estranho ocorreu. Não há informação alguma de 2016! Apenas de 2015:

Para esgotar todas as possibilidades fomos buscar informações no site do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e encontramos informação sobre palco e iluminação, mas não há valor financeiro algum declarado, comprove nas imagens:

Acreditamos que muito em breve o Sr. Secretário de Finanças irá seguir a lei da transparência e publicará de forma fácil e acessível os valores pagos as bandas, palco e similares, pertinentes a este grandioso evento.