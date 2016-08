Multa para quem descumprir regra começa a partir desta quarta (1º). ACC ou CNH? Ambos serão aceitos; Conheça os prós e contras de cada.

A exigência por habilitação para conduzir as motos conhecidas como “cinquentinhas” começa a valer nesta quarta-feira (1º) em todo o Brasil. Quem descumprir cometerá infração gravíssima, com multa de R$ 574,62 (o valor é multiplicado por 3) e apreensão do veículo.

Para guiar “cinquentinha” será preciso ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A, para motos, ou a chamada ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotores), um documento pouco conhecido do público e que tem baixíssima procura.

Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), até o fim de fevereiro, havia apenas 678 ACCs emitidas no país contra mais de 25 milhões de CNHs na categoria A. O Nordeste concentra os emplacamentos das “cinquentinhas”, mas, em Pernambuco, por exemplo, ninguém tirou ACC desde que ela foi liberada, há 8 meses.

Detrans de 9 estados disseram ao G1 que ainda não emitiram ACCs porque não há autoescolas que ofereçam o curso ou pela falta de procura.

“As próprias autoescolas induzem ao usuário a tirar a habilitação A, dizendo ser mais atrativa”, afirma Charles Ribeiro, diretor do Detran de Pernambuco e membro da Associação Nacional dos Detrans. A CNH do tipo “A” permite guiar qualquer tipo de moto, enquanto a ACC é restrita aos ciclomotores, ou seja, modelos de até 50 cc.

Curso mais curto

Por outro lado, tirar a ACC é mais rápido, porque são exigidas menos horas-aula.

Mas a maioria dos Detrans cobra os mesmos valores para emissão de ACC e da CNH.

E nem todas as autoescolas estão prontas para dar o curso para ACC, admite Ribeiro, apesar de o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) ter adi ado em 3 meses a aplicação de multa aos nãp-habilitados, justamente para que os Centros de Formação de Condutores (CFCs) se preparassem.

Veja abaixo mais detalhes da ACC e compare com a CNH. Saiba a situação em cada estado.

ACC (AUTORIZAÇÃO PARA CONDUZIR CICLOMOTORES)

Documento emitido pelo Detran que permite rodar com as cinquentinhas, que são motos com motor de até 50 cc. Com a ACC, não é permitido guiar motos mais potentes.

Ela tem o mesmo visual da CNH: em todas as carteiras de habilitação existe um campo chamado ACC, que será preenchido (para quem tem a CNH ele costuma ter uma tarja preta).

O processo é semelhante ao da obtenção da CNH, com curso e provas teórica e prática.

Mas o curso de ACC é mais rápido. No caso das cinquentinhas, são 20 horas/aula no curso teórico e 10 horas/aula para a parte prática.

Enquanto isso, para tirar a habilitação A são necessárias 45 horas/aula de teoria e 20 horas/aula de prática.

Segundo levantamento do G1, na maioria dos estados as taxas cobradas pelos Detrans para emissão da ACC têm os mesmos valores da emissão da CNH do tipo A.

Em alguns estados do Nordeste, como Pernambuco, as taxas são menores.

“Em Pernambuco, Paraíba e Alagoas estamos autorizando o condutor a usar o seu próprio ciclomotor no curso, o que também ajuda na questão de preço”, diz Charles Ribeiro, diretor do Detran de Pernambuco e membro da Associação Nacional dos Detrans.

Além do valor da taxa de emissão, que é fixado pelos Detrans, são cobrados ainda os cursos da autoescola e exames médico e psicotécnico.

A maioria dos estados estão emitindo os ACCs, mas, mesmo aqueles que já estão aptos a fazer o documento declaram que a procura é muito baixa, como o caso do Detran-PE.

CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO)

Com a CNH da categoria A é permitido conduzir qualquer tipo de moto, enquanto a ACC é restrita às “cinquentinhas”.

Por ser mais procurada e mais comum que a ACC, é mais fácil encontrar Centros de Formação de Condutores (CFCs) que ofereçam esse curso e todos os Detrans do país emitem esse documento.

Algumas autoescolas também fazem promoções para quem tira a CNH na categoria B (para carros) tirar também a de moto, por um custo menor.

É preciso consultar o Detran do estado para saber se as taxas cobradas para CNH são maiores do que para ACC. Consulte também o valor cobrado pelas autoescolas, que não é tabelado.

Outra questão é que o curso para obter a carteira de habilitação é mais demorado, o que pode encarecê-lo: são necessárias 45 horas/aula de teoria e 20 horas/aula de prática. Para a ACC, são 20 horas/aula no curso teórico e 10 horas/aula para a parte prática.

Cerco às ‘cinquentinhas’

Além da exigência de documentação, os condutores de “cinquentinhas” também estão sendo cobrados pelo licenciamento dessas motos. Até pouco tempo, uma grande parte delas rodava sem placa. Isso porque a legalização ficava por conta das prefeituras e muitas alegavam que não tinham como dar conta do serviço.

Em julho passado, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) mudou a regra e determinou que os Detrans deveriam emplacar os ciclomotores. Por causa disso, os licenciamentos de cinquentinhas aumentaram 280% em 2015, na comparação com o ano anterior.

Veja as taxas cobradas pelos Detrans para emitir os documentos e quais têm ACC:

Acre

Está expedindo ACC? Não.

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 114,52

Alagoas

Está expedindo ACC? Sim

Taxa de emissão da ACC: R$ 168,84

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 168,64

Amapá

Está expedindo ACC? Não

Taxa de emissão da ACC: não definida

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 200

Exame de avaliação psicológica – R$ 130

Exame médico: R$ 130

Licença de aprendizagem de direção de veículo: R$ 40

Total para CNH: R$ 500 (não inclui valor de aulas)

Amazonas

Detran não enviou as informações

Bahia

Está expedindo ACC? Sim, mas ainda não houve procura

Taxa de emissão da ACC: R$ 158

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 132

Exame de avaliação psicológica: R$160

Exame médico: R$120

Licença de aprendizagem de direção de veículo – R$ 82

Ceará

Está expedindo ACC? Não houve procura

Taxa de emissão da ACC: R$ 59,11

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 59,11

Exame psicotécnico: R$ 66,50

Exame médico: R$ 77,58

Licença de aprendizagem de direção de veículo: R$ 18,47

Biometria: R$ 40,64

Exame teórico: R$ 40,64

Exame prático: R$ 44,33

Confecção da CNH: R$ 29,55

Postagem: R$ 11,06

Total – R$ 387,89 (não inclui valor de aulas)

Distrito Federal

Está expedindo ACC? Sim

Taxa de emissão ACC: R$ 80

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 80

Exame de avaliação psicológica: R$ 160

Exame médico: R$ 105

Licença de aprendizagem de direção de veículo: R$ 28

Espírito Santo

Está expedindo ACC? Sim

Taxa de emissão ACC: R$ 319,02

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 319,02

Goiás

Está expedindo ACC? Não houve procura

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 177,22

Exame de avaliação psicológica: R$ 90

Exame médico: R$ 80

Licença de aprendizagem de direção de veículo – R$ 37,31

Total – R$ 384,53 (não inclui valor de aulas)

Maranhão

Está expedindo ACC? Sim

Taxa de emissão da ACC: R$ 174,76

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 174,76

Mato Grosso

Está expedindo ACC? Não, pois não há CFC credenciado para o curso

Taxa de emissão de ACC: R$ 136,4

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 136,4

Exame de avaliação psicológica: R$ 121,40

Exame médico: R$ 79,80

Não existe taxa para emissão da Licença de Aprendizagem de Direção Veicular

Mato Grosso do Sul

Está expedindo ACC? Sim

Taxa de emissão ACC: R$ 51,98

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 51,98

Validação de cadastro: R$ 54,35

Exame psicológico: R$ 101,61

Exame médico: R$ 82,00

Exame teórico: R$ 47,26

Exame prático: R$ 70,89

Licença para aprendizado de direção veicular: R$ 20,09

Minas Gerais

Está expedindo ACC? Sim

Taxa de emissão ACC: R$ 60,22

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 60,22

Exame médico: R$ 109,11

Exame Psicotécnico: R$ 139,23

Exame teórico: R$ 60,22

Licença de Aprendizagem de Direção Veicular (LADV): R$ 45,16

Total: R$ 413,94 (não inclui valor de aulas)

Pará

Está expedindo ACC? O Detran não informou

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 181

Exame médico: R$ 87,73

Exame psicotécnico: R$ 117,98

Serviços bancários: R$ 4,84

Paraíba

Está expedindo ACC? Não houve procura

Taxa de emissão ACC: R$ 46,60

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 233,01

Licença para aprendizado de direção veicular (ACC): R$ 7,17

Licença para aprendizado de direção veicular (CNH): R$ 36,30

Total para ACC: R$ 53,77 (não inclui valor de aulas)

Total para CNH: R$ 269,31 (não inclui valor de aulas)

Paraná

Está expedindo ACC? Sim

Taxa de emissão ACC: R$ 74,89

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 74.89

Exame de avaliação psicológica: R$ 171,66

Exame médico: R$ 57,45

Exame prático: R$ 43,30

Exames teórico: R$ 44,33

Total: R$ 391,63 (não inclui valor de aulas)

Pernambuco

Está expedindo ACC? Sim

Taxa de emissão ACC: R$ 25

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 126

Piauí

Está expedindo ACC? Sim

Taxa de emissão ACC: R$ 209,30

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 209,30

Exame de avaliação psicológica: R$ 75

Exame médico: R$ 65

Licença de aprendizagem de direção de veículo: R$ 23,92

Total: R$ 373,22 (não inclui valor de aulas)

Rio de Janeiro

Está expedindo ACC? Sim

Taxa de emissão ACC: R$ 253,94

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 253,94

Exame de avaliação psicológica – Exame psicológico custa R$ 100

Exame médico: R$ 70

Total: R$ 423,94 (não inclui valor de aulas)

Rio Grande do Norte

Está expedindo ACC? Sim

Taxa de emissão ACC: R$ 81

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 81

Exame de avaliação psicológica: R$ 49

Exame médico: R$ 41

Licença de aprendizagem de direção de veículo – R$ 15

Total: R$ 186 (não inclui valor de aulas)

Rio Grande do Sul

Está expedindo ACC? Sim

Taxa de emissão ACC: R$ 48,64

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 48,64

Exame de avaliação psicológica: R$ 62,15

Exame de aptidão física e mental: R$ 62,15

Exame teórico: R$ 33,85

Exame prático: R$ 58,88

Total – R$ 265,67 (não inclui valor de aulas)

Rondônia

Está expedindo ACC? Sim

Taxa de emissão da ACC: R$ 900

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 900

Roraima

Está expedindo ACC? Não

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 109,22

Exame de avaliação psicológica: R$ 100

Exame médico: R$ 100

Licença de aprendizagem de direção de veículo: R$ 820 (segundo o Sindicato de Despachantes e Autoescolas do estado)

Santa Catarina

Está expedindo ACC? Não, pois não há CFCs que ofereçam o curso

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos):

Exame de avaliação psicológica: R$ 60,49

Exame médico: R$ 60,49

Exame teórico: R$ 50,44

Exame prático: R$ 50,44

Licença de aprendizagem de direção veicular: R$ 50,44

São Paulo

Está expedindo ACC? Não, pois não há CFCs que ofereçam o curso

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 38,86

Exame de avaliação psicológica: R$ 32,38

Exame médico: R$ 32,38

Licença de aprendizagem de direção de veículo: não é cobrada

Total: R$ 103,62 (não inclui o valor de aulas)

Sergipe

Está expedindo ACC? Sim

Taxa de emissão ACC: R$ 167,84

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 167,84

Exame de avaliação psicológica R$ 101,20

Exame médico: R$ 77,40

Licença de Aprendizagem de Direção de Veículo: R$ 25,95

Prova Teórica: R$ 25,95

Prova Prática: R$ 51,90

Tocantins

Está expedindo ACC? Sim

Taxa de emissão da ACC: R$ 178,23

Taxa de emissão da CNH categoria A (motos): R$ 175

* Colaboraram: G1 AM, G1 AC, G1 AL, G1 AP, G1 BA, G1 CE, G1 DF, G1 ES, G1 GO, G1 MA, G1 MG, G1 MS, G1 MT, G1 PA, G1 PB, G1 PE, G1 PI, G1 PR, G1 RJ, G1 RN, G1 RO, G1 RR, G1 RS, G1 SC, G1 SE e G1 TO.

