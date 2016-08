A equipe de Handbol de Araripina, Handmania, foi campeã da Copa Juazeiro de Handebol, que aconteceu nesse final de semana, nos dias 6, 7, e 8.

Mais uma vez, a equipe terminou a competição invicta, com apenas um empate no primeiro jogo, contra a equipe de Trindade, com um placar de 14 x 14, com mais três jogos e três vitórias em cima das equipes de Juazeiro, Fortaleza (CUCA) e Crajubar.

Handmania aguardou apenas a confirmação da vitória do time de Fortaleza sobre a seleção de Trindade para soltar o grito de É CAMPEÃO!

A campeã recebeu um convite oficial para participar de uma competição em Serra Talhada, no mês de julho, ainda deste ano, e está visando essa competição, já que quer aumentar a galeria de troféus, pois já soma dois títulos em três competições, disputadas esse ano.

A equipe de Handebol Handmania tem pouco tempo de existência, aproximadamente 5 meses, e já tem dois títulos no currículo, com o primeiro disputado em Floresta, no mês de fevereiro, em sua primeira competição.

Parabéns à equipe!

Fonte: handmaniaararipina.blogspot.com.br