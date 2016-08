Solidariedade é uma marca de toda a Equipe que faz parte do Araripina.com.br, o primeiro site do notícias da região do Araripe, no Sertão de Pernambuco, e continuando nessa linha de se preocupar com o social; tivemos conhecimento desse jovem que anda circulando pela cidade de Ouricuri, também no sertão de Pernambuco e em seu distrito, o povoado de Santa Rita.

O jovem, que aparenta ter pouco mais de vinte anos e costuma ser visto usando bermuda e camiseta regata, com aparentemente pouco mais de 1,70m, com barba e cabelos encaracolados. Segundo relatos, o próprio diz se chamar Rafael e é da cidade Bacabal, no Maranhão.

O jovem, ao que aparenta, não possui sinais de desequilíbrio mental e tem sido visto por Ouricuri e pelo povoado de Santa Rita. Quaisquer informações que possam ajudar a levar o jovem de volta a sua família serão bem vindas, ou qualquer informação que ajude a família do mesmo saber de sua atual localização.

Se você o conhece entre em contato conosco Site@araripina.com.br