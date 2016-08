A FENAGRI será aberta oficialmente na noite desta quarta-feira, 25, hoje. Durante o evento, acontecerá o Encontro de Negócios, com expectativa de movimentar mais de R$5 milhões. A agroindústria será o tema principal do evento, que vai acontecer no Centro de Convenções Senador Nilo Coelho, de 25 a 28 de maio.

O Encontro, realizado pelo Sebrae em Pernambuco, através da Unidade Sertão do São Francisco, no dia 26, das 16h às 22h, tem por objetivo aproximar os pequenos empresários do agronegócio e cooperativas à rede hoteleira, bares, restaurantes e supermercados e mercadinhos.

“É a primeira vez que a gente vai fazer essa aproximação da produção local com o mercado regional. O foco é dar visibilidade ao que é produzido aqui pela agricultura familiar, pelas cooperativas”, explicou o gestor do projeto de Agronegócio do Sebrae, Domingos Sávio Guimarães.

Durante a Feira serão realizados Minicursos, Encontro de Negócios, Vila da Agricultura Familiar e o Seminário Agroindústrias no Vale – bases legais e tecnológicas para expansão de mercado, além da exposição de produtos e serviços em uma área com 10 mil metros quadrados onde serão montados 150 estandes.

O presidente do SINDUGESSO, Josias Inojosa Filho, conversou conosco, e disse que futuramente pretende participar da Fenagri, e nos contou também que não tem conhecimento de nenhum estande que trará o gesso agrícola.