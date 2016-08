A Unidade Regional Sertão do Araripe da Federação das Indústrias de Pernambuco – FIEPE trará para Araripina uma palestra gratuita sobre “Reestruturação empresarial: modelagens, reflexos fiscais e vantagens competitivas”. O evento acontece dia 15 de junho a partir das 19h na sede da FIEPE em Araripina e é realizado em parceria com o escritório Urbano Vitalino Advogados.

A palestra é direcionada especialmente para empresários da indústria que desejam conhecer sobre sucessão familiar dentro das empresas. O tema tem recebido atenção especial de empresários que já consolidaram o modelo de gestão e querem gradualmente inserir os seus sucessores no processo de administração visando à continuidade das empresas. Também podem participar advogados e contadores, além de universitários de direito e ciências contábeis.

Os advogados Hermes de Assis, Ivo Tinô do Amaral Junior e Luis Maranhão Neto – todos da Urbano Vitalino Advogados – vão destacar aspectos da transição entre gerações em empresas familiares, como montar a estrutura societária e patrimonial e os aspectos tributários. Também serão explicados assuntos sobre governança corporativa e profissionalização das empresas.

A palestra é gratuita e as vagas são limitadas. Para se inscrever é necessário entrar em contato com a Unidade Regional do Araripe da FIEPE pelo telefone (087) 38734620 / 991637788 (whats) ou pelo email regional.araripe@fiepe.org.br