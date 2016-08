Está acontecendo aqui, em Araripina, desde segunda – feira, triagem de catarata, com a equipe da Fundação Altino Ventura (FAV), de Recife. A Fundação Altino Ventura é uma Organização Não Governamental, filantrópica, que vive de doações, tanto do exterior, estadual, municipal e de fins não lucrativos.

Desde o dia 23, segunda – feira, a fundação está atendendo a população, com uma média de 120 atendimentos por dia. A equipe está aqui na cidade por intermédio de médicos, que entraram em contato com a FAV e trouxeram, segundo um dos membros da equipe “um projeto de grande importância e significante para a população araripinense”. João Sátiro nos informou que o objetivo é triar 500 pessoas para fazer a cirurgia, e que no momento já existe mais ou menos, 180 cataratas triadas.

A médica oftalmologista da equipe faz a triagem e quem não tiver problema de catarata, é enviado para Recife, devendo procurar o TFD, para a realização de consultas, e os pacientes com catarata irão passar por cirurgia, no mês de julho, com data a ser definida.