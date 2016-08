Na próxima terça – feira, dia 24, amanhã,o campus Ouricuri do IF Sertão-PE promoverá o I Dia de Campo em Abelhas na sede da Instituição na Estrada do Tamboril sem número, Zona Rural de Ouricuri, para celebrar os dois anos do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Abelhas (NUPEA) e o Dia do Apicultor comemorado dia 22 de maio.

O primeiro Dia de Campo em Abelhas terá como objetivo a difusão do conhecimento e promoção da interação com os discentes e a sociedade da Região do Araripe de Pernambuco.

O evento terá início às 8 horas com Café da Manhã. A abertura será às 8h30 e, logo após, haverá um momento de visita às estações.

Serão seis espaços montados entre o estacionamento do campus Ouricuri e o Meliponário Didático. Cada um deles com um tema diferente, confira:

1 – Origem das Abelhas e Histórico da Apicultura

2 – Biologia e Anatomia das Abelhas

3 – Equipamentos e Apetrechos

4 – Observação de Abelhas

5 – Observação de Abelhas Nativas

6 – Apresentação de um filme