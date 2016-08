A II Copa Araripinense de Karatê Interestilos, aconteceu no último domingo, dia 22 que compreende a III Etapa do Campeonato Pernambucano, na quadra do Sesc Ler. Segundo o coordenador Djalma Pereira de Oliveira, 160 atletas, oriundos de várias partes da região, participaram da competição, além de trazer relevância social e econômica para o município.

Entende-se como Karatê a prática complementar de formação cultural e desportiva baseada no desenvolvimento peculiar dos sistemas de defesa pessoal e evolução interior característicos de Okinawa em seus primórdios (século XVIII) e do Japão a partir do início do século XX. Karatê é uma palavra japonesa que significa “mãos vazias”. É uma arte altamente científica, fazendo o mais eficaz uso de todas as partes do corpo para fins de auto-defesa. O maior objetivo do karatê é a perfeição do caráter, através de árduo treinamento e rigorosa disciplina da mente e do corpo. O karatê-ka (cultor de karatê-do) utiliza como armas as mãos, os braços, as pernas, os pés, enfim, qualquer parte do corpo.

O campeonato premiou com medalhas, troféus e pontos no ranking da Federação de Karatê de Pernambuco (FKPE), entidade que regulamenta o campeonato, e na ocasião, a atleta araripinense Vaneska dos Santos Duete foi premiada como destaque no karatê 2016.

Confira a Classificação Geral da competição:

Primeiro lugar – Dojo da Família Animal, de Barreiros;

Segundo Lugar – Dojo de Karatê de Araripina, do Sensei Djalma Pereira;

Terceiro Lugar – Associação de Karatê de Trindade, Sensei Rodrigo e Sensei Elisângela.