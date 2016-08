Mais uma Edição do MTB Caatinga Verde, uma das maiores prova de Mountain Bike da Região do Araripe . Esta Competição foi criada com o intuito de promover diversão e emoções radicais aos praticantes desta modalidade, e promete ser imperdível, com largada as 9:00 horas ao lado da loja PRR Veiculo – Antiga Loja Melo em Araripina-PE.

Esse ano o MTB CAATINGA contará com várias mudanças e uma delas é o percurso do evento, onde os atletas irão percorrer trechos de vastos estradões , descidas e algumas subidas até completar o trajeto demarcado pela organização de 50 km.

VALOR DAS INSCRIÇÕES: ” 01/05 , Lote Promocional R$ 45,00 ENCERRADO ” , 1º Lote R$ 50,00 – 2º Lote R$ 60,00 – 3º Lote R$ 80:00

Período das inscrições: 01/05/2016 á 02/06 2016, pelo Site

Data da Prova: 12/06/2015

Largada: 9:00 horas

Local:“ PRR PNEUS (antiga Loja Melo), saída de Araripina-PE “ BR 316.

Organização: Grupo CAATINGA: Wennyo Sousa Telefone: (87) 9107-1594

Email: wen_nysousa@hotmail.com

MTB CAATINGA VERDE 2016 – “DESAFIO DA TORRINHA“

Este regulamento está organizado a cargo do GRUPO CAATINGA VERDE , ARARIPINA-PE

1-CALENDÁRIO OFICIAL

Dia 11 de JUNHO de 2016

Briefing do Evento: As 19h00min no Kabanas Burgues em frete a Praça do Hospital , ARARIPINA-PE

Inscrições, entrega dos kits com placas e orientações adicionais do evento.

Dia 12 de Junho de 2016

Largada oficial do evento que será pontualmente as 09h00 para todas as categorias.

2 – CATEGORIAS E FAIXAS ETÁRIAS

CATEGORIAS:

Elite Feminino – Nasc entre 2000 e anteriores / Mínima de 14 anos

Elite Masculino – Nasc entre 2000 e anteriores / Mínima de 14 anos

Júnior – Até 17 anos

Sub 23 – 18 á 22 anos

Sub 30 – 23 á 29 anos

Master A1 – 30 a 39 anos

Master B1 – 40 a 49 anos

Master C1 – 50 anos acima

Ciclotur Feminino – Nasc entre 2000 e anteriores / Mínima de 14 anos

Ciclotur Masculino – Nasc entre 2000 e anteriores / Mínima de 14 anos

3 –DISTÂNCIA DO PERCURSO:

A Prova Terá um Percurso de 50 km com um tempo aproximadamente de 2 horas de Prova.

As informações complementares, como altimetria e mapa, serão divulgadas no site e página do facebook.

.

4 – PREÇOS, PRAZOS DAS INSCRIÇÕES:

Para todas as etapas será seguido o seguinte prazo:

Inscrições pelo site: http://www.sprinta.com.br/evento/99667vkRmIFPt , serão no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) do dia 01/05 a 20/05/2016; do dia 21/05 á 31/05 no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) do dia 01/06/2016 a 05/06 no valor de R$ 80,00 através de pagamento via BOLETO ou Cartão de Credito via site ou deposito bancário.

Inscrições no dia do Evento serão feitas no Local do Evento pela comissão de prova até 40 minutos Antes da Largada no valor de R$ 100,00 reais;

Entrega das premiações no local do Evento, logo após a divulgação oficial;

O competidor deve levar Comprovante de Pagamento, caso pague no dia 02/06, pois o boleto leva de dois a três dia para ser compensado;

O atleta inscrito que não confirmar o pagamento, será excluído da lista de inscritos;

As inscrições feitas no dia 10/06/2016 a 12/06/2016 deverão ser pagas em dinheiro;

A organização pode encerrar as inscrições fora do prazo previsto caso o limite de inscrições seja atingido;

A inscrição é pessoal e não poderá ser transferida a terceiros e/ou devolvida em nenhuma hipótese;

Haverá apenas os primeiros socorros a disposição com médico e/ou enfermeiro (a) juntamente com ambulância.