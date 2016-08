Mesmo antes da atual situação eleitoral, e da atual conjectura dos grupos políticos, o Vereador Luciano Capitão, já preocupado com a atual situação do município, protocolou vários pedidos anteriormente, de afastamento do atual Prefeito de Araripina Pernambuco.

O último pedido, como podemos visualizar abaixo, comprova as palavras de Luciano Capitão, documento este que denuncia os seguintes pontos:

O pagamento dos salário dos servidores públicos do município de Araripina-PE, vem sendo efetuado com constantes atrasos;

Não repasse das contribuições dos servidores públicos municipais para o ARARIPREV;

Repassar o Duodécimo da Câmara Municipal de forma parcial e fora da data desde fevereiro de 2016;

Com efeito, se o Excelentíssimo prefeito não cumprir com o seu dever, em caso de descumprimento das medidas a serem tomadas, requer o bloqueio das verbas para a regularização da situação e, se mesmo assim não for suficiente, requer o afastamento do Prefeito Alexandre José Alencar Arraes.

Como comprovado, Luciano Capitão já vem tomando providências a favor da população, mesmo antes das eleições.