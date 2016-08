A Quadra Poliesportiva, em Nascente, foi uma das obras fiscalizadas pelos vereadores Camila Modesto, Doval da Saúde, Deval Régis e Luciano Capitão, presidenta da câmara, e está com previsão de ser inaugurada em breve, pela Prefeitura Municipal de Araripina.

A quadra, que é investimento do Governo Federal, com recursos do FNDE, de R$ 500.000,00 “está na fase final de acabamento”, segundo a gestão, e “a população aguarda ansiosa para desfrutar dessa grande aquisição para o distrito, que servirá não somente para à pratica de esportes, mas para diversos tipos de evento” (de acordo com informações no site da prefeitura), está com prazo de conclusão atrasado, assim como outras obras, na sede, sítios, serras e distritos.

A população espera que não só essa obra seja finalizada, mas todas as outras que se encontram com data de conclusão ultrapassada, para que os cidadãos possam usufruir das instituições.