Situação acontece em duas comunidades de Araripina. Secretaria afirmou que problema deverá ser resolvido este mês.

Cinco meses que foi iniciado o ano de 2016 e muitos estudantes já estão com todo o gás em muitas escolas no Sertão pernambucano. Mas esta realidade não pode ser aplicada aos alunos em duas comunidades da Zona Rural de Araripina, que, por falta de professores, as salas estão completamente vazias.

A situação acontece, por exemplo na Escola José Batista Modesto, na Comunidade de Serra da Torre. Na localidade, várias crianças estão sem aula. Como a pequena Eloá Rodrigues, de 5 anos. A mãe da menina, Maria Eunice Rodrigues diz que a sente falta das aulas. “Tem dia que ela até chora para vir pra aula e não tem professor. É preocupante demais. Eu queria professor na escola”, disse Maria Eunice.

A agricultora Maria Lucilene da Silva tem duas crianças sem poder ir para a escola por falta de professor. “Tenho um no 4º ano e outro no infantil. A gente já tá no mês de maio e até agora nenhum dia de aula pra essas crianças”, disse a agricultora.

A professora Maria Iva Sousa diz que a situação da Escola José Batista Modesto é preocupante. “Temos 50% das turmas sem aula. O infantil I e II, e os 4º e 5º anos estão sem aula. A gente está vivendo uma situação jamais vista, porque nos anos anteriores tinha aula normal, mas esse ano está acontecendo esse problema. Os pais sempre nos procuram pra saber sobre a situação, mas a gente não tem resposta pra eles”, lamentou a professora.

Na comunidade Serra do Simões, das duas turmas existentes, apenas uma está tendo aula. A agricultora Francinete Fernandes se diz muito preocupada com o filho de 10 anos que está sem aula. ”Eu sou a mãe de Anderson, que já pra está no 5º ano e, até esse tempo, estamos praticamente no fim de maio, não começaram as aulas e a gente não tem resposta”, disse a mãe.

A Secretaria de Educação de Araripina informou que a quantidade de professores efetivos é insuficiente para atender a demanda do município e que houve um grande número de licenças dos servidores municipais. Porém um processo seletivo simplificado está previsto para ser divulgado até o final deste mês pra efetivar servidores e que, alguns contratados, já estão assumindo os cargos na tentativa de resolver o problema. A previsão é que até o final da próxima semana, 100% das escolas estejam funcionando. A Secretaria afirmou ainda que em relação à reposição das aulas, cada unidade escolar vai fazer uma programação com 200 dias letivos.

