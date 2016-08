A Unidade Regional Sertão do Araripe da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco – FIEPE promoverá no dia 18 de agosto o I Seminário de Gestão do Araripe no auditório da FACIAGRA com a presença de dois dos maiores palestrantes do Brasil: Daniel Godri e Renato Santos. Os temas do Seminário foram apresentados nesta quarta-feira, 25, em um café da manhã para empresários na sede da FIEPE, em Araripina.

Os dois palestrantes são nacionalmente reconhecidos em suas áreas como grandes referências em liderança, motivação, empreendedorismo, tendências de mercado e alta performance profissional. Daniel Godri foi eleito pela revista Veja como o segundo melhor palestrante do Brasil. Ele é autor do livro “Conquistar e manter clientes” e também idealizador do Instituto Brasileiro de Marketing e Vendas. Godri também é um fenômeno da internet com vídeos motivacionais que possuem milhões de acessos e é referência para universitários e empresários.

O segundo palestrante do Seminário de Gestão do Araripe será Renato Santos, consultor do SEBRAE e coautor da atual versão do Empretec, conselheiro do apresentador Roberto Justus nas edições do programa de televisão “O Aprendiz”. Renato Santos é palestrante internacional e autor de livros sobre análise de mercado e empreendedorismo.

Todos os detalhes do Seminário foram apresentados para empresários em um café da manhã na sede da FIEPE em Araripina com a presença de representantes de diversos setores da economia regional. De acordo com Ceissa Campos Costa, diretora da Unidade Regional do Araripe, o Seminário de Gestão é uma oportunidade única para assistir dois grandes palestrantes internacionalmente reconhecidos.

“As palestras serão sobre inovação e tendências para o mercado atual e sobre alta performance: motivando a produtividade e a competência pessoal. Estes temas estão inseridos no dia a dia das empresas e das pessoas e fazem toda a diferença nos resultados dos negócios”, destacou Ceissa Costa.

As inscrições para o I Seminário de Gestão do Araripe estão abertas na unidade da FIEPE em Araripina. Maiores informações através dos telefones 38734620 e 9 91637788. As vagas são limitadas. Conheça mais sobre os palestrantes nos links www.godri.com.br/Home e www.renatosantos.com