Ano de eleição é sempre a mesma coisa: os boatos de aliança entre candidatos, apoios e desistências aparecem frequentemente, e como a população, muitas vezes acaba repassando informações que lhes são dadas, as conversam saem de maneira distorcidas, e por isso, na manhã dessa segunda feira, ontem, dia 25, estivemos com o pré candidato a prefeito de Araripina, Valmir Lacerda Filho, para conversarmos sobre sua campanha, bem como seus planos de governo.

Em uma conversa informal, perguntamos ao pré candidato sobre algumas especulações e boatos sobre uma possível aliança entre este e o pré candidato do prefeito, e Doutor Valmir nos informou que isso não passa de boatos, mesmo, que ele não tem nada contra o pré candidato do atual gestor, até porque são parentes, e desavenças não existem entre eles, mas as informações não procedem. Ele continua sendo pré candidato e afirmou que não irá desistir, porém, pois ele não quer aliança com nenhum candidato apoiado pelo gestor municipal.

Mais detalhes da conversa e entrevista, nas próximas publicações deste site.