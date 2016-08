Mais uma ação contra a prefeitura de Araripina: Prefeito do município além de não pagar salário dos aposentados e pensionistas, não repassou o duodécimo, que é o valor que o Poder Executivo repassa para a Câmara Municipal de Vereadores para custear as despesas, valor definido pela Constituição Federal, que consiste nas transferências constitucionais e recursos próprios, do ano anterior, e por esse motivo o presidente da Câmara, Luciano Capitão, entrou com mandato de segurança, hoje, no fórum para que o gestor fizesse o pagamento.

Ao chegar no fórum, não havia ninguém que pudesse assinar o mandato.

Na segunda feira, dia 25, o presidente da câmara irá protocolar junto ao ministério público. Vamos aguardar mais novidades a respeito do assunto e das outras ações contra o gestor.